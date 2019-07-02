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Чат-бот «ЙЕТИ» поможет абитуриентам выбрать будущую профессию

Его разработали студенты НГТУ НЭТИ.
  • 02/07/2019, 17:42
Чат-бот «ЙЕТИ» поможет абитуриентам выбрать будущую профессию

«ЙЕТИ по имени НЭТИ» — чат-бот для абитуриентов, разработанный студентами НГТУ НЭТИ. Бот поможет будущим студентам НЭТИ определиться с профессией, подобрать специальность по сфере деятельности и предметам ЕГЭ, а также познакомит их с историей университета, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

— Чат-бот поможет быстро найти наиболее подходящее направление обучения. Для этого достаточно выбрать в меню сферу желаемой подготовки или предметы ЕГЭ. Например, если я сдал русский, математику и информатику, то мне достаточно выбрать эти предметы, и бот предложит мне подходящие направления, — рассказывает один из разработчиков чат-бота «ЙЕТИ по имени НЭТИ», студент 4 курса факультета прикладной математики и информатики Александр Блинов.

«ЙЕТИ по имени НЭТИ» прикреплен к официальной группе НГТУ НЭТИ в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы начать общение с ботом, нужно написать ему первым. В его меню абитуриенты могут подписаться на рассылку свежих новостей вуза и узнать о мероприятиях, которые проходят в НГТУ НЭТИ.

— Главная особенность чат-бота — это его образ. Мы берем вымышленного персонажа, который общается с абитуриентами на «ты». Это не какой-то безликий бот, который просто скидывает информацию, а друг, товарищ и талисман. Бот должен стать помощником, который сможет упростить будущим студентам поступление и общение с вузом. Также «ЙЕТИ по имени НЭТИ» предлагает абитуриентам пройти тест на знание истории университета. В будущем планируем дарить подарки за правильное решение теста, — рассказывает специалист по связям с общественностью НГТУ НЭТИ Кристина Чапаева.

В чате с ботом абитуриенты также могут отслеживать свое положение в конкурсных списках. О каждом изменении положения в рейтинге чат-бот будет информировать абитуриента через специальные уведомления.

Фото: pixabay.com, автор- janeb13

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