Новосибирск готов стать столицей России

В руководстве города прокомментировали инициативу о переносе столицы России в Новосибирск. Ее озвучил сенатор Владимир Лукин. Последовавший опрос по этому поводу в издании «Взгляд» показал, что данную идею поддержали почти треть респондентов — 31,3%. Чуть меньше — 31% — высказались против этой идеи, пожелав оставить все по-прежнему.

По мнению экспертов, несмотря на то, что реализация такой инициативы, несомненно, станет значительным плюсом для экономики Новосибирска, тем не менее сделать это будет затруднительно по ряду факторов.

— В текущей политической и экономической повестке нет предпосылок для переноса столицы страны даже в Санкт-Петербург, — считает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. — С другой стороны, перенос столицы может стать мобилизационным проектом для перестройки экономики и даже увеличения ВВП страны. Гипотетически перенос хотя бы части федеральных столичных функций вместе с носителями в регион даст импульс для развития рынков недвижимости, транспорта, сервиса, культуры. Возможность рассредоточения управления без потери координации по стране увеличилась с развитием технологий.

При этом, по мнению эксперта, тормозом полномасштабного переселения может стать отсталость материально-технической базы в регионе и сопротивление самих федеральных чиновников.

— Неочевидно, сохранится ли эффективность переселенных управленцев, — поясняет он. — Если смотреть на ситуацию объективно, то, на мой взгляд, Новосибирску нужно делать все возможное, чтобы получить статус научной столицы России, тем более что предпосылки для этого имеются.

О нереальности переноса столицы страны в столицу Сибири в текущих экономических и политических условиях говорит и завкафедрой экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин.

— Перенос столицы даже обратно — в Санкт-Петербург — потребует реализации проекта масштабов «всенародная стройка капитализма», — считает эксперт. — Наша столица настолько отличается по уровню жизни от регионов, что избитая поговорка «Москва — не Россия» приобрела характер интеллектуального тезиса, который может быть подтвержден целым комплексом экономических показателей. Некоторая децентрализация и формирование новых центров прибыли могли бы сообщить огромной стране большую устойчивость. Для развития Новосибирска это, конечно, открыло бы грандиознейшие перспективы. Но лучше сразу указать на небольшой недостаток инициативы Владимира Лукина — она абсолютно нереальна в существующих условиях.

Эксперт напоминает, что подобные идеи уже многократно звучали в общественных выступлениях политиков и экономистов, но так и не поднялись выше пустого прожектерства.

— Можно притянуть к этому постепенную переориентацию РФ на восток, участие в проекте нового Шелкового пути, — говорит Ляскин. — Однако интересы жителей московской агломерации имеют для политики больший приоритет. Лобби этих интересов способно заблокировать любое серьезное обсуждение этого предложения на высоком уровне. Рассматривать Новосибирск в качестве столицы весьма увлекательное, но бесплодное занятие.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках еженедельной пресс-конференции, муниципалитет, скорее, готов к столичности, но не в полном смысле, а только в финансовом. Речь идет о пересмотре бюджетных поступлений между муниципальным, региональным и федеральным уровнями. Напомним, что и в руководстве муниципалитета, и в возглавляемом мэром реготделении КПРФ неоднократно поднимали вопрос пересмотра перекошенной системы налогообложения, когда собираемые с налогов средства большей частью уходят на федеральный уровень, в результате муниципалитетам практически ничего не остается на собственное развитие.

— Вопрос касался, насколько я знаю, перераспределения собираемых средств в пользу регионов, — говорит мэр. — Сегодня муниципалитеты в недостаточной степени имеют финансовые возможности по отношению к тем налогам, которые собираются на их территориях. Следовало бы более справедливо распределять, чтобы иметь возможности для развития городов-миллионников. Дискуссия идет постоянно, мы высказываем свое мнение. Я неоднократно выступал и предлагал решение этих проблем.

По словам мэра, уже сделан ряд шагов в этом направлении.

— Напоминаю, правительство Новосибирской области по инициативе губернатора приняло решение: перераспределить 10% собираемых налогов по упрощенной системе налогообложения в пользу бюджета Новосибирска, — сообщает Анатолий Локоть. — Надо вести эту работу и дальше.

Как уже сообщалось, решение о снятии ограничения действия нормативов по налогам, взимаемым на территориях муниципалитетов по упрощенной системе налогообложения, было принято заксобранием Новосибирской области в конце прошлого года. До настоящего времени эти нормативы были установлены для муниципалитетов сроком до 2021 года. Средства, полученные муниципалитетами в результате перераспределения (около 2 млрд рублей в год, из которых 1,9 млрд останутся в Новосибирске), предполагается направить на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений. При этом предполагается и постепенное увеличение данного норматива.

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