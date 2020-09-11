Компания PepsiCo начала строительство завода за 12 млрд рублей

В новосибирское предприятие, которое будет расположено на территории Промышленно-логистического парка, PepsiCo планирует инвестировать 12 млрд рублей. При полной загрузке его мощность составит более 60 тысяч тонн готовой продукции в год: чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam». Продукция будет поступать в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья. В PepsiCo отмечают, что размещение предприятия в Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счет локализации производства. Первые две линии завода заработают в конце 2021 года. В ходе реализации проекта будут созданы около 900 новых рабочих мест.

Одновременно со строительство завода компания запустила в регионе агропрограмму, направленную на закуп сырья для предприятия у местных сельхозпроизводителей. По словам Нила Старрока, PepsiCo развивает этот проект уже 5 лет и он является стратегическим.

— Мы делаем ставку на местные сельхозпредприятия. Но в качестве запасного варианта на первое время предусматриваем возможность поставки сырья от наших партнеров из западных регионов России, — добавил он.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко пояснил, что для выработки 62 тысяч тонн продукции PepsiCo потребуется большая сырьевая база — около 176 тысяч тонн чипсового картофеля.

— За прошлый год во всех хозяйствах области были произведены 300 тысяч тонн картофеля, то есть производство необходимо увеличить минимум в 1,5 раза. Но есть один нюанс: у нас никто не производит в промышленных масштабах именно чипсовый картофель, а наши столовые сорта инвестору не подходят. Сейчас ряд хозяйств Ордынского и Новосибирского районов проводит агротехнологические испытания сортов, которые могут быть использованы PepsiCo в качестве сырьевой базы. У них иная величина клубня — не более 40 мм, плотность посадки, технологии возделывания. Этот опыт сейчас отрабатывается, и пока результаты нас удовлетворяют, — подчеркивает министр.

По его словам, региону интересно развитие этого проекта, так как он предполагает внятную ценовую политику, устойчивый рынок сбыта и возможность привлечения малых форм хозяйствования.

— PepsiCo планирует строить на территории завода хранилище для необходимого заводу картофеля с мощностью хранения 50 тысяч тонн сырья. Это позволит привлечь партнеров, в том числе из числа малых форм хозяйствования, которые сами не могут построить хранилища с климатическими установками, — говорит Лещенко. — Надеемся, что к выходу завода на проектную мощность мы синхронизируем его потребности с объемами производства наших аграриев.

У сельхозпредприятий области совокупные мощности хранения картофеля сегодня составляют 30 тысяч тонн, но не все из них имеют климатические установки, позволяющие сохранить хорошее качество продукта для переработки в течение года.

Старший менеджер по проектам, руководитель проекта компании PepsiCo в Новосибирске Алексей Сандалов уточнил, что площадь склада составит 21 тысячу кв. м, а всей площадки предприятия — 61 тысячу кв. м.