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Новосибирск и Минск подписали соглашения об установлении дружеских отношений между районами

  • 27/04/2023, 12:21
мэрия Новосибирска, Анатолий Локоть, Новосибирск, Минск, соглашения об установлении отношений
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с делегацией Республики Беларусь во главе с заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета Артемом Цураном. В ходе визита стороны подписали ряд документов о сотрудничестве.

«Соглашения об установлении дружеских отношений у нас заключены не только между городом-героем Минском и городом трудовой доблести Новосибирском, но и между районами наших городов. Это помогает установлению более тесных отношений, культурному и молодёжному обмену, развитию народной дипломатии. Так, в Заводском районе Минска расположены заводы, известные во всем мире, такие, например, как МАЗ. Сегодня автобусы МАЗ работают на маршрутной сети города Новосибирска, и нам было бы очень интересно дальнейшее сотрудничество с этим предприятием, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Важно развивать наши связи и в патриотическом воспитании детей. К нам прилетели ребята из Минска, чтобы принять участие в акции, нести почетный караул у Вечного огня Поста №1 в память о воинах-сибиряках».

За 10 лет истории побратимства Новосибирска и Минска впервые в нашем городе проходят международные мероприятия «Дни Минска в Новосибирске». За прошедшие годы сотрудничество между Новосибирском и Минском вышло на очень высокий уровень. Выстраивается кооперация между промышленными предприятиями, реализуются совместные проекты в сфере науки, образования, культуры, городского хозяйства и общественного транспорта. На регулярной основе проводятся форумы, выставки и ярмарки.

«Из всех городов-побратимов могу выделить Москву и Санкт-Петербург, но дружественные отношения выстроились именно с Новосибирском, – отметил заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Артём Цуран. – Мы привезли частичку нашего города в виде небольшой ярмарки с продукцией республики и культурную программу. Обсудили возможности проведения культурных дней в наших городах и театральных гастролей. Одно из новых направлений сотрудничества – патриотическое воспитание молодежи, которое позволит нашим детям понимать историю и выстраивать твердую платформу для дальнейших вызовов, поступающих извне».

В ходе встречи новосибирской и белорусской сторонами был подписан План мероприятий по развитию сотрудничества между Минским городским исполнительным комитетом (Республика Беларусь) и мэрией города Новосибирска (Российская Федерация) на 2023-2024 годы. Кроме этого, заключены соглашения о сотрудничестве между Калининским районом города Новосибирска и Заводским районом города Минска, а также между Октябрьским районом города Новосибирска и Первомайским районом города Минска.

Практика сотрудничества между районами городов-побратимов Новосибирска и Минска давно показала свою эффективность. На протяжении многих лет успешно реализуются соглашения о сотрудничестве между Дзержинским районом Новосибирска и Заводским районом Минска, Ленинским районом Новосибирска и Первомайским районом Минска, между Советским районом Новосибирска и Советским районом Минска.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

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Рубрики : Экономика Власть ВЭД

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Теги : соглашения об установлении отношений Новосибирск Мэрия Новосибирска Минск ВЭД Анатолий Локоть


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