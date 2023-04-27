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Дилерская группа «Автодом» закрыла сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz

  • 27/04/2023, 12:26
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«Автодом» закрыла сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz
Холдинг приобрел пакет из пяти активов.

Группа компаний «Автодом» закрыла сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, говорится на сайте компании.

Холдинг проинформировал о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО «Автодом», включая АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).

— Это был долгий и непростой процесс передачи зарубежных активов локальному инвестору. Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний. Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников, — рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Напомним, Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. О намерении уйти с российского рынка и передать активы «Автодому» в немецком концерне сообщили в прошлом октябре.

ГК «АВТОДОМ» основана в 1992 году. Сегодня это один из крупнейших в России автомобильных холдингов, специализирующийся на продажах и обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 14 брендов: AURUS, BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, BRP и KTM. 36 дилерских центров расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

 

Ранее редакция сообщала о том, что за январь 2023 года россияне купили подержанные машины на 347 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, tama66

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сервисное обслуживание автомобилей Мерседес-Бенц Автодом


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