«Новосибирск – Красноярск»: поиск деловых партнеров, перспективы сотрудничества

Организатор – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска. В программе Дней делового и экономического сотрудничества – онлайн встречи с профильными структурными подразделениями и подведомственными учреждениями администрации города Красноярска, а также бизнес-переговоры. Делегацию из Новосибирска возглавит Борис Григорьев, и. о. начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска.

В состав делегации вошли представители организаций и предприятий города Новосибирска: ООО «Р-техно», ООО «Конструкторское бюро «Спектр-Инжиниринг», ООО «Техэлектро-Сибирь», Дефлектор54, ООО «Предприятие «Элтекс», ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет», ООО «Литэко», ООО «ВекторТек Развитие», ООО «Новосибирский завод бытовой химии», ООО «Научно-производственное объединение Верда Терра» ООО «Айвойс Технолоджи».

Интересы участников Дней делового сотрудничества в городе Красноярске:

Производственная компания «Дефлектор54» предложит энергосберегающую систему естественной вентиляции помещений за счет силы ветра — «Турбодефлектор», на текущий момент по информации компании данная продукция в Красноярске не представлена. По словам Митяевой Елены, директора компании, «Основной задачей участия компания, видит в поиске партнеров на вентиляционном и строительном рынке. Нас интересует сотрудничество прежде всего с вентиляционными компаниями и застройщиками города».

ООО «Техэлектро-Сибирь», российский производитель кабельной арматуры КВТ, заинтересовано в расширении контактов на рынке Красноярска.

— С Красноярском нас связывает многолетняя работа и дружба, более 20 лет. В регионе ищем партнеров среди монтажных организаций, выполняющих ремонт оборудования с помощью нашего инструмента, большой интерес вызывают торгующие компании, которые могут оснастить свой регион Российским качественным товаром, — отметила Анна Дриллер, генеральный директор компании.

Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) заинтересован в усилении и актуализации партнерских отношений и связей с предприятиями Красноярска. Продукция НЗБХ успешно поставляется в магазины и торговые сети России и стран СНГ, в учреждения здравоохранения, образования, закупается хозяйственными службами муниципальных и казенных учреждений, промышленными, сельскохозяйственными и производственными предприятиями.

Компания «ВекторТек Развитие» предложит красноярским компаниям содействие в переходе к индустрии 4.0 в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе – системы вибромониторинга и учета активов на предприятиях, систему экологического мониторинга загрязнения окружающей среды VectorAIR, что по мнению Романа Шмигирилова, руководителя компании, является очень актуальным и востребованным предложением для организаций Красноярска.

Компания Р-техно, резидент технопарка Новосибирского Академгородка, занимается разработкой и производством уникального оборудования для очистки систем теплоснабжения, теплообменного оборудования и котлов для использования в ЖКХ, производственных, генерирующих предприятий. В установках БУЧА реализована авторская технология «пневматическая гидроимпульсная очистка», которая обеспечивают непревзойденное качество очистки, быстродействие, существенную оптимизацию затрат на проведение мероприятий по чистки теплохозяйств.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» предлагает предприятиям города Красноярска услуги в решении проблем, требующих инноваций, с целью повышения эффективности производственных процессов и улучшения качества продукции. Также университет предлагает разработки инновационных материалов, продукции и технологии, производство которых уже внедрено.

Все участники делегации, готовы к сотрудничеству с предприятиями и организациями Красноярска, и готовы представить на свои уникальные предложения по продукции и технологиям.

Фото предоставлено организаторами