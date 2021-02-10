Новосибирск наращивает экспорт даже в условиях ограничений

Несмотря на ограничения во всем мире, связанные пандемией, как показали итоги 2020 года, новосибирские производители несырьевой продукции смогли нарастить экспорт на 7% и на международном, и на межрегиональном рынках.

— АО СКБ «Сибэлектротерм» за прошедший год поставило на продажу девять печей заказчикам в разные города России и за рубеж, — приводит пример президент союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» Юрий Вернадский. — Это почти вдвое превзошло все результаты деятельности предприятия. Каждая печь — уникальное изделие, каждая требует особого подхода и системной наладки. Таких предприятий достаточно много.

Этому результату, как следует из доклада Вернадского на совещании в мэрии по итогам работы департамента промышленности, способствовало активное использование странами-партнерами цифровых сервисов международного масштаба.

— Конечно, нам всем пришлось перейти на онлайн-формат, — говорит Вернадский. — Это были встречи, вопросы регулирования трансграничных сделок, доступ российских экспортеров к европейским антикризисным программам. Участвовали страны Африки с центром «Бизнес-геометрия», Хорватия с платформой «Глобал». Очень большое взаимодействие было с Германией с целью поиска партнеров, отработки нестыковок. Вместе с Агентством инвестиционного развития и торговыми представительствами за рубежом мы привлекли большое количество наших экспортеров к участию в международных мероприятиях с представителями Испании, Португалии, Турции.

Всего, по итогам 2020 года, более двадцати новосибирских экспортеров запатентовали и зарегистрировали за рубежом свои товарные знаки. По словам руководителя торгово-промышленной палаты, такая работа будет продолжаться и в 2021 году.

— Эта работа будет продолжена на основе целой серии соглашений с агентствами Казахстана, Китая, Хорватии, Монголии, Беларуси, Таджикистана, индийским бизнес-альянсом, — говорит Вернадский. — На этих площадках участники обсудили приоритетные направления взаимодействия. Запланированы также Индия, Беларусь.

Что касается внутрироссийского экспорта, то одной из основных задач текущего года в палате совместно с мэрией Новосибирска и бизнес-сообществами в качестве одной и приоритетных задач видят содействие продвижению товаров на внешние рынки, в том числе межрегиональные, где планируются онлайн-переговоры, онлайн-бизнес-миссии (Архангельская, Ленинградская области, Уральский федеральный округ, Ставрополький и Красноярский края).