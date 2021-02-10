Банки и компании ЖКХ стали чаще взыскивать долги через суд

— В 2020 году к нам поступили 361,4 тысячи исполнительных производств на взыскание кредиторской задолженности. Для сравнения: в 2019 году — 286 тысяч, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (ФССП) Эдуард Бабков.

В пользу кредитных организаций по итогам года приставы взыскали 3,7 млрд рублей. На 6 млн больше, чем годом ранее.

Количество взысканий задолженности по ЖКХ в регионе за год также увеличилось — с 92,8 до 94,2 тысячи документов. В пользу организаций ТЭК было направлено в работу ФССП 67,5 тысячи производств, в 2019-м — 62 тысячи.

— За услуги ЖКХ в 2020 году взыскана задолженность 493,5 млн рублей — на 43 млн рублей больше, чем в 2019 году, — рассказал Бабков.

В 2021 году тенденция к росту исполнительных производств по взысканию кредитной задолженности и долгов по ЖКХ сохраняется.

— Количество документов о взыскании кредиторской задолженности за январь выросло на 8,8% — до 17,5 тысячи (в 2020 году — 16 тысяч), по ЖКХ на 15,9% — до 5,1 тысячи, — говорит Эдуард Бабков.

Директор ООО ФПК «Альтернатива» Антон Канунников пояснил, что росту исполнительных производств по взысканию просроченной задолженности по кредитам способствуют два фактора. Во-первых, по портфелю необеспеченных потребительских кредитов в целом по России доля просрочки за год увеличилась с 7,5% до 9%, с учетом ипотеки — 4,6%. Во-вторых, у кредиторов растет популярность судебного взыскания таких долгов.

— Ранее основным методом взыскания было дистанционное — психологические давление на заемщика через звонки, СМС, почтовую корреспонденцию и т.д. Сейчас эффективность этих механизмов снижается, многие используемые ранее методы взыскания стали вне закона. По сути, у людей выработался социальный иммунитет, они понимают, что угрозы в действие не воплощаются, оставаясь только словами, — констатирует Канунников. — Коллекторские агентства и банки тоже понимают, что единственный законный и правильный способ взыскания долга — это обращение в суд. В результате в 2020 году в работе у судебных приставов были 12,9 млн исполнительных производств по кредитным долгам — на 2,4 млн больше, чем в 2019 году.

Похожая ситуация наблюдается с задолженностью по ЖКХ. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации все охотнее обращаются в суды.

— В том же АО «Сибэко» сейчас более ответственный собственник, который не оставляет долги висеть на балансе годами, а профессионально работает с дебиторской задолженностью, — поясняет собеседник Infopro54. — Фонд капремонта тоже стал в массовом порядке подавать иски в суд, чтобы взыскать платежи с клиентов до истечения у задолженности срока давности (3 года).

По его оценкам, в перспективе нагрузка на судебных приставов по взысканию задолженности по кредитам и услугам ЖКХ продолжит расти.

— С кредитами ситуация достаточно тревожная. Во время пандемии большое количество людей обратилось за кредитными каникулами и реструктуризацией. По состоянию на 27 января 2021 года проведена реструктуризация 1,8 млн кредитных договоров на сумму 875 млрд рублей, при этом по 1,2 млн кредитных договоров люди получили отказы. По моим оценкам, 25-30% из тех, кто получили от банков послабления, в итоге не смогут войти в график платежей, так как кардинальных изменений во внешней среде не произошло: ситуация в экономике ухудшается, растет инфляция, реально располагаемые доходы населения упали на 3,5%, — перечисляет эксперт. — Считаю, что в 2021 году мы увидим более быстрый рост просрочки. В 2020 году она не так бросалась в глаза из-за активного роста ипотеки и потребкредитов, а в 2021 году динамика розничного кредитования по всем направлениям замедляется.

По ЖКХ работы приставам прибавит задолженность, образовавшаяся у домохозяйств с весны 2020 года, когда на уровне правительства РФ было объявлено, что физлица могут не платить за услуги ЖКХ — и за это им не будут начисляться пени и штрафы. По мнению Канунникова, это сказалось на платежной дисциплине людей, которые расставили другие приоритеты по расходам. Между тем, представители ресурсоснабжающих организаций сразу предупреждали, что после завершения моратория можно ожидать массовые иски компаний, предоставляющих услуги ЖКХ, к потребителям.

По данным БКИ «Эквифакс» и СРО «НАПКА», на конец 2020 года в Новосибирской области наибольшая просрочка сформирована в сегменте кредитов наличными (10,8 млрд рублей, что на -0,78% к прошлому году). Далее следуют просрочки по кредитным картам (3,5 млрд рублей, +9,33%). На третьем месте — просроченная задолженность по ипотеке (1,6 млрд рублей, +11,36%). Далее идут автокредиты (1,2 млрд рублей, +13,63%) и просрочки по кредитам POS (605,6 млн рублей, -8%). Всего новосибирцы были должны финансовым организациям более 17,8 млрд рублей.