Новосибирск получит 100 млн рублей на развитие общественного транспорта

— Это пример прямой демократии, когда жители различных муниципалитетов напрямую высказывают мнение по насущным, актуальным вопросам. Средства выделены целевым образом из федерального бюджета: Новосибирской области была предоставлена сумма для распределения в объеме 300 млн рублей. Мы ее, конечно же, предварительно расписали по муниципалитетам по принципу количества проживающих, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

По его словам, бОльшую сумму получают те городские округа, где проживают фактически 80% жителей Новосибирской области – это Новосибирск, Бердск, Обь, Кольцово, Искитим.

— Новосибирск получит 100 млн рублей, Бердск – 15 млн рублей, Искитим – 12 млн рублей. Интересно, что города проголосовали по-разному: жители Новосибирска проголосовали за развитие общественного транспорта. Это укладывается в те приоритеты, которые мы обсуждали год назад вместе с мэрией Новосибирска. Как вы помните, мы в прошлом году даже проводили выездное совещание, на территории ПАТП-4, где приняли решение об обновлении подвижного состава. И эта сумма, 100 млн рублей, с учетом мнения жителей, с учетом результатов голосования, в Новосибирске будет направлена на эти цели, — отметил Андрей Травников.

В Бердске жители проголосовали за улучшение состояния улиц и дорог, дорожной сети. В Искитиме — за развитие общественного транспорта, в городе Обь – за улучшение ситуации в сфере ЖКХ. В Оби мы эту работу продолжим, вы помните, мы в прошлом году завершили большой проект модернизации теплоснабжения, там еще требуется и по теплу, и по водоснабжению продолжить работу.

— Кольцово проголосовало за развитие школьного образования. Жителям наукограда не придется долго ждать, потому, что закончено строительство новой, большой школы в Кольцово. 1 сентября она откроет свои двери. А тот грант, который будет направлен наукограду, администрация будет использовать для дополнительной комплектации этой новой школы чем-то современным и важным для детей и педагогов, — сказал губернатор.

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