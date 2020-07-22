Банки в июне выдали около 440 тысяч кредитных карт

Банки в июне 2020 года выдали около 440 тысяч кредитных карт с общим кредитным лимитом в размере 30,6 млрд руб., что на 50% по количеству и на 58% по объему меньше, чем в июне 2019 года, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Тем не менее, выдачи в этом сегменте постепенно восстанавливаются и превышают показатели «карантинных» месяцев – апреля и мая.

Отмечается, что всего за второй квартал выдачи сократились на 60% по количеству и на 67% по объему по сравнению со вторым кварталом 2019 года. По итогам первого полугодия выдачи сократились на 36% по количеству и на 46% по объему в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

— Восстановление выдач кредитных карт до уровней прошлого года происходит медленнее, чем восстановление кредитов наличными, поскольку этот сегмент банки рассматривают как более рискованный. Соответственно, чтобы защитить заемщиков от дефолтов и себя от финансовых потерь, банкам пришлось сильнее ужесточить свои кредитные политики в этом сегменте во время карантина. На выдачи кредитных карт дополнительно оказывает влияние некоторое ухудшение кредитного портфеля во второй половине 2019 года, которое еще до коронакризиса привело к заметному сокращению выдач кредитных карт, — отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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