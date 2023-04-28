Новосибирск получит более 1 млрд рублей из бюджета области

Об этом сообщил в ходе еженедельной онлайн-встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Состоялась сессия Законодательного собрания Новосибирской области, на которой были внесены поправки в действующий бюджет. Городу Новосибирску будут выделены дополнительные средства в размере 1 млрд 200 млн рублей. Это очень своевременная и серьезная поддержка, с помощью которой мы можем решить ряд важных вопросов, таких как благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и тротуаров, приобретение специализированной техники, устройство водоотвода с территории Ледовой арены и другие», – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть отметил основные виды работ, на которые будут направлены денежные средства:

– 250 млн рублей будет направлено на ремонт дорог;

– 50 млн рублей – на ремонт тротуаров и 50 млн рублей – на ремонт дорог частного сектора в дополнение к средствам городского бюджета, которые уже предусмотрены в объёме 100 млн рублей на тротуары и 100 млн рублей на дороги частного сектора;

– 79 млн рублей направят на приобретение 14 единиц специализированной техники. Городским бюджетом на эти цели предусмотрено 20 млн рублей;

– 200 млн рублей выделят на комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории Ледовой арены.

– 166 млн рублей направят на строительство школы по адресу: ул. Тургенева, 84, 109 млн рублей выделят на строительство детского сада по адресу: ул. Гребенщикова, 4 и 121 млн рублей – на реализацию мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда;

– 255 млн рублей направят на благоустройство дворовых территорий (около 80 объектов). Кроме того, за счет бюджета города будет отремонтировано ещё почти 100 дворов на сумму 210 млн рублей. Также по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется ремонт 41 объекта на 189 млн рублей.

Напомним, что в следующем году в Новосибирске по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» начнется благоустройство территории на берегу реки Ини в Первомайском районе. По 31 мая новосибирцы могут принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства и выбрать название нового парка.

Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию по ссылке https://54.gorodsreda.ru/ или в личном кабинете «Общественное голосование» на портале «Госуслуги». Перейти на сайт можно с помощью QR-кода.