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Губернатор Андрей Травников поздравил лучших педагогов Новосибирской области

  • 28/04/2023, 15:36
Андрей Травников, правительство Новосибирской области, образование, Конкурс, Учитель года, Воспитатель года, Педагог-психолог года, Год педагога и наставника
Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии, посвященной подведению итогов профессиональных педагогических конкурсов Новосибирской области.

Церемония объявления лауреатов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года» состоялась 28 апреля в театре «Глобус». В ней приняли участие около 500 лучших представителей системы образования Новосибирской области.

«Приветствую и поздравляю всех с 30-м областным конкурсом «Учитель года», который проходит в Год педагога и наставника. Поздравляю с тем, что лучшие традиции новосибирской системы образования не только продолжаются, но и преумножаются. Новосибирское педагогическое сообщество очень сплоченное, семейное, с открытыми, особыми взаимоотношениями. Благодаря этим традициям система образования Новосибирской области не только стремиться к той цели, которую мы перед собой поставили, стать лучшей в стране, но и помогает создавать хороших учителей. А хороший учитель – это особая ценность, для всего общества, и для каждого из нас. Хороший учитель, это не только тот, кто обучал и воспитывал, но и тот, кто оставляет в характере, в будущей биографии правильный, нужный след. Очень здорово, что таких людей во всех поколениях новосибирских педагогов очень много. Каждый, кто сегодня выходил на эту сцену – настоящий герой», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Лауреатов конкурса «Учитель года» наградили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, и председатель областной общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Светлана Сутягина.

По традиции, имя абсолютного победителя назвал глава региона. Им стала Алина Мальцева – учитель китайского языка новосибирской школы № 207.

Напомним, что 24 — 28 апреля 2022 года проходил XXX региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». Основной целью конкурса является повышение престижа учительской профессии. Областной конкурс проходит в 30-й раз. Участие в нем принимают 39 победителей муниципального этапа конкурса из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Также, с 15 марта по 6 апреля 2023 года, проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – профессиональный конкурс «Воспитатель года Новосибирской области». В отборе принимали участие 38 педагогических работников дошкольных образовательных организаций из 34 муниципальных районов и городских округов региона.

Кроме того, с 20 марта проходит областной конкурс профессионального мастерства «Педагог – психолог Новосибирской области». В 2023 году конкурс проводится уже в 12 раз. За эти годы в нем приняли участие 208 человек. Педагоги Новосибирской области дважды становились победителями во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России», четыре раза становились финалистами и вошли в десятку лучших педагогов страны. В 2023 году в конкурсе принимает участие рекордное количество педагогов – 27 человек из 18 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Сибирь НСО Новосибирск

Теги : Учитель года правительство Новосибирской области Педагог-психолог года образование конкурс Год педагога и наставника Воспитатель года Андрей Травников


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