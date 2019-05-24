Новосибирск признан лучшим торговым городом России

В Москве определены победители конкурса «Торговля России», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации были рассмотрены 823 заявки, представленные для участия в конкурсе «Торговля России» по следующим номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фастфуда».

В ходе квалификационного отбора в номинации «Лучший торговый город» победителями (без распределения мест) признаны: город Калининград Калининградской области, город Новосибирск Новосибирской области, а также город Обнинск Калужской области.

Среди победителей в других номинациях также есть новосибирские предприятия: «Лучший нестационарный объект» – контейнер PRIMETIME, ООО «ПРАЙМТАЙМ», город Новосибирск; «Лучший мобильный торговый объект» – «Дядя Дёнер», ООО «Дядя Дёнер», город Новосибирск; «Лучший магазин» – «Булочная», ИП Дадыко Д. А., рабочий поселок Линево Новосибирской области и чудо-магазин русской кухни «Добрянка», ООО «Русская национальная кухня», город Новосибирск.

Фото: Ростислав Нетисов