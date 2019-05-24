Работы по шумозащите никого не заинтересовали

На тендер по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории для строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской не подано ни одной заявки. Конкурс признан не состоявшимся. Напомним, он был объявлен в конце апреля. Начальная цена контракта составляла 306 млн руб.

Подрядчик должен был провести работы до 20 ноября 2019 года в Ленинском районе на следующих улицах: ул. Станционная, ул. Большая, ул. 2-я Школьная, ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. 1-я Подгорная, ул. Восточный поселок, ул. Стартовая, ул. 2-я Шоссейная, ул. 1-я Чулымская, Центральный округ, Красный проспект, ул. Серебренниковская, Октябрьский район, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Шевченко, ул. Большевистская.

Речь идет о проведении мероприятий по охране окружающей среды, шумозащитному остеклению. Как говорится в тендерной документации, победитель должен был демонтировать 13658,2 кв м оконных и 3471,6 кв м дверных проемов, и установить 17129,8 кв м шумозащитного остекления. Заказчиком работ выступало ГКУ НСО «Мост».

Между тем, судя по сообщению жителей указанных улиц в соцсетях и пресс-службы ГК «ВИС», эти работы уже активно ведутся с весны 2019 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru