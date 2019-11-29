Новосибирск стал центром реализации белорусской техники за Уралом

Руководство ОАО «Минский транспортный завод», правительство Новосибирской области и ООО «Торговый дом МТЗ — Сибирь» (дочерняя компания холдинга МТЗ) подписали соглашения о сотрудничестве. В частности, белорусская сторона намерена увеличить количество техники, которая поставляется для реализации в регионы Сибири и Дальнего Востока, а также комплектующих для ее сервисного обслуживания. Для аккумулирования комплектующих и повышения оперативности сервисного обслуживания тракторной техники компания создала в Новосибирске единственный за Уралом торгово-сервисный центр. На эту площадку запчасти будут направляться с конвейера, а затем поставляться дилерам компании, расположенным в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом на открытии центра рассказал гендиректор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк. Сейчас здесь работает бригада из 12 человек, способная одновременно обслуживать 14 тракторов.

— Стоит задача, чтобы в течение максимум трех суток в любой точке России клиент мог получить запасную часть, — говорит Вовк. — С открытием этого центра и наличием склада запасных частей потребитель сможет выбрать необходимые ему комплектующие. В Республике Беларусь перед нами стоит задача: сократить простой техники при поломке до суток. В Новосибирске пока ставим планку в двое суток. Но, думаю, где-то через год–полтора мы также придем к показателю в сутки. Это будет либо оперативный ремонт, либо подменный трактор, чтобы аграрий понимал, что, покупая технику «Минского тракторного завода», он защищен при выполнении полевых работ.

Планируется, что центр компании в Новосибирске будет филиалом основного центра ОАО «МТЗ» на территории России. Его предприятие собирается открыть в Елабуге. Объем вложений в создание новосибирской площадки директор компании озвучить отказался.

— Открытие площадки центра — это только начало, — говорит он. — Сегодня мы не будем обсуждать цифры, так как продолжаем работу для реализации наших планов: формируем региональный склад запасных частей, просчитываем логистику, обеспечивающую восстановление техники за двое суток, формируем бригады. О цифрах, думаю, можно будет говорить в середине 2020 года.

Как рассказывают в компании, в ближайшее время основная продукция, которую МТЗ поставляет в Новосибирскую область, претерпит количественные и качественные изменения.

— Планируем вывести линейку новых изделий, — сообщают в компании. — Кроме того, в базовую комплектацию будет введен кондиционер. Поэтому каждый потребитель получит более комфортные условия для работы на технике. Плюс будет еще ряд изменений, что повысит надежность и улучшит потребительские свойства продукции.

Что касается количества, то, по словам Виталия Вовка, МТЗ намерен увеличить общий объем производимой продукции с 35 до 37 тысяч единиц.

— В Новосибирскую область мы поставляем 1,8 тысячи единиц продукции (19,4% от общего количества спецтехники. — Ред.), — приводит данные Вовк. — Это не так много, так как покупатели приобретают продукцию и других производителей — китайских, индийских, корейских, немецких, американских.

Спрос на белорусские тракторы подтверждают и в правительстве региона.

— У нас есть намерения по увеличению объемов поставки и расширению кооперации, — говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Уже появились достаточно достойные результаты. Трактор «Беларусь» исторически, начиная с советской истории, хорошо известен аграриям, строителям и коммунальщикам. Продукция МТЗ хорошо себя зарекомендовала. Наверное, нет ни одного района или села в области, где бы не встретились тракторы «Беларусь». Очень важно, что сервисные торговые центры, которые обслуживают большую территорию нашей страны, СФО, расположены здесь в Новосибирске.

По информации ОАО «Минский тракторный завод», входящего в одноименный холдинг, компания является провопреемником завода, основанного 29 мая 1946 года. «МТЗ-ХОЛДИНГ» зарегистрирован 1 августа 2014 года. Компания предлагает заказчикам более 100 моделей тракторов, более чем в 200 сборочных вариантах для всех климатических и эксплуатационных условий. ОАО «Минский тракторный завод» ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Украине, Румынии, Венесуэле, Камбодже, Пакистане, Египте.

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