Выкуп земель под четвертый мост идет тяжело

— Что касается реализации проекта по строительству четвертого моста через Обь, то сейчас идет выкуп земель и формирование цельного земельного участка для получения разрешения на строительство, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Он признал, что процедуры выкупа участков в частном секторе и у третьих лиц очень длительные. Они идут так же тяжело, как по третьему мосту. Практически 50% выкупов идут в судебной плоскости, так как оценка, которую дают независимые эксперты, не устраивает «агентов, которые находятся с другой стороны».

— По той информации, которая есть у нас, практически 70% земельных участков уже сформированы. По ним около 60% выкуплены в муниципальную и государственную собственность, — добавил Шмидт.

По оценкам министра, манипуляции по выкупу участков под четвертый мост будут идти еще около полугода.

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В 2017 году представители правительства области и ГКУ «МОСТ» сообщали, что при строительстве четвертого моста под снос попадут 172 объекта (82 принадлежит частному сектору, около 60 — предпринимателям и гаражным кооперативам), а также заявляли, что объем выкупа земельных участков будет втрое меньше, чем при строительстве Бугринского моста через Обь. Поправками губернатора в бюджете 2017 года на четвертый мост на оценку и выкуп земельных участков был заложен 71 млн рублей. Уже тогда эксперты предупреждали, что кадастровая оценка не всегда отражает рыночную стоимость имущества в городе, и прогнозировали, что ее будут оспаривать многие. Еще ранее в ОАО «Центральный мост» (создано для организации проектирования объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе») сообщали, что на территории, предназначенной для строительства четвертого моста, находятся более 500 земельных участков и почти 600 объектов недвижимости, из них около 80 — жилые дома. Общая стоимость работ по сносу объектов и выносу коммуникаций оценивалась в 3-3,5 млрд рублей.

На днях, на ноябрьском заседании транспортного комитета регионального парламента, депутаты предложили заложить в облбюджете еще 700 млн на выкуп участков и проведение подготовительных работ под четвертый мост.

Для строительства Бугринского моста были снесены 320 частных домов (280 на правом берегу и 40 на левом). Затраты только на расселение составили около 3 млрд рублей.

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