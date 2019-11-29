Выкуп земель под четвертый мост идет тяжело

— Что касается реализации проекта по строительству четвертого моста через Обь, то сейчас идет выкуп земель и формирование цельного земельного участка для получения разрешения на строительство, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
Он признал, что процедуры выкупа участков в частном секторе и у третьих лиц очень длительные. Они идут так же тяжело, как по третьему мосту. Практически 50% выкупов идут в судебной плоскости, так как оценка, которую дают независимые эксперты, не устраивает «агентов, которые находятся с другой стороны».
— По той информации, которая есть у нас, практически 70% земельных участков уже сформированы. По ним около 60% выкуплены в муниципальную и государственную собственность, — добавил Шмидт.
По оценкам министра, манипуляции по выкупу участков под четвертый мост будут идти еще около полугода.
ул. Ипподромской г. Новосибирска») сообщали, что на территории, предназначенной для строительства четвертого моста, находятся более 500 земельных участков и почти 600 объектов недвижимости, из них около 80 — жилые дома. Общая стоимость работ по сносу объектов и выносу коммуникаций оценивалась в 3-3,5 млрд рублей.
На днях, на ноябрьском заседании транспортного комитета регионального парламента, депутаты предложили заложить в облбюджете еще 700 млн на выкуп участков и проведение подготовительных работ под четвертый мост.
Для строительства Бугринского моста были снесены 320 частных домов (280 на правом берегу и 40 на левом). Затраты только на расселение составили около 3 млрд рублей.
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