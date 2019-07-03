Новосибирск стал первым по росту продаж мобильных телефонов за год

За первую половину 2019 года жители Новосибирска купили на Авито на 33,7% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в пресс-службе компании. Средняя цена при этом выросла на 30,1% и составила 11 900 рублей. Традиционным лидером по продажам на вторичном рынке остался iPhone, за которым располагается Samsung. Следом за ними высокие позиции заняли современные китайские бренды Xiaomi и Huawei.

― Мобильный телефон – самое популярное устройство в разделе «Бытовая электроника» на Авито. Самой продаваемой маркой в городе за I полугодие стал iPhone со средней ценой в 15 450 рублей, который подорожал на 22% по сравнению с I полугодием 2018 года. Главный соперник iPhone, южнокорейский Samsung, удержал второе место – его продавали за 9 230 рублей (+20%). Тройку лидеров замыкает Xiaomi со средней стоимостью 10 370 рублей (+15%), ― рассказали в пресс-службе Авито.

По сравнению с I полугодием 2018 года свое положение в топ-10 улучшили Meizu (плюс 1 позиция), ASUS (плюс 2 позиции), ухудшили свое положение Lenovo (минус 2 позиции), LG (минус 1 позиция).

При этом по сравнению с I полугодием 2018 года продажи мобильных телефонов возросли в 21 городе, максимально – в Новосибирске. Исключениями стали Иркутск и Москва, где число сделок сократилось на 4,8% и 3,3% соответственно.

В целом по России продажи выросли на 12,5% – было продано 1,01 млн аппаратов. Средняя цена составила 10 300 рублей, за год она не изменилась. Тройку брендов-лидеров составили iPhone, Samsung и Xiaomi.

Фото: pixabay.com, автор- TanTanika