Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирск стал первым по росту продаж мобильных телефонов за год

Самой продаваемой маркой в городе стал iPhone.
  • 03/07/2019, 14:11
Новосибирск стал первым по росту продаж мобильных телефонов за год

За первую половину 2019 года жители Новосибирска купили на Авито на 33,7% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в пресс-службе компании. Средняя цена при этом выросла на 30,1% и составила 11 900 рублей. Традиционным лидером по продажам на вторичном рынке остался iPhone, за которым располагается Samsung. Следом за ними высокие позиции заняли современные китайские бренды Xiaomi и Huawei.

― Мобильный телефон – самое популярное устройство в разделе «Бытовая электроника» на Авито. Самой продаваемой маркой в городе за I полугодие стал iPhone со средней ценой в 15 450 рублей, который подорожал на 22% по сравнению с I полугодием 2018 года. Главный соперник iPhone, южнокорейский Samsung, удержал второе место – его продавали за 9 230 рублей (+20%). Тройку лидеров замыкает Xiaomi со средней стоимостью 10 370 рублей (+15%), ― рассказали в пресс-службе Авито.

По сравнению с I полугодием 2018 года свое положение в топ-10 улучшили Meizu (плюс 1 позиция), ASUS (плюс 2 позиции), ухудшили свое положение Lenovo (минус 2 позиции), LG (минус 1 позиция).

При этом по сравнению с I полугодием 2018 года продажи мобильных телефонов возросли в 21 городе, максимально – в Новосибирске. Исключениями стали Иркутск и Москва, где число сделок сократилось на 4,8% и 3,3% соответственно.

В целом по России продажи выросли на 12,5% – было продано 1,01 млн аппаратов. Средняя цена составила 10 300 рублей, за год она не изменилась. Тройку брендов-лидеров составили iPhone, Samsung и Xiaomi.

Фото: pixabay.com, автор- TanTanika

Популярное с сайта

В регионе разворачивается пункт помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области

В регионе разворачивается пункт помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области

03/07/2019, 16:36
Он будет работать ежедневно.
Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

03/07/2019, 16:21
Теперь не требуется госаккредитация тем образовательным программам, по которым ведется обучение.
Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

03/07/2019, 15:54
Всего в финале конкурса примет участие 29 молодежных команд из России, США, Китая, Южной Кореи, Франции и Испании.

Актуальный разговор

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Все материалы
Новости

В Новосибирске строители заняли первое место по востребованности у работодателей

03/07/2019, 18:37

Номинация «ЭкоПРО» в конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

03/07/2019, 18:00

Глеб Поповцев вновь возглавил совет директоров «Биотехнопарка»

03/07/2019, 17:11

Интрига сохранялась до последнего момента

03/07/2019, 17:03

Турпроект основателя 2ГИС на Алтае будет претендовать на 4-5 звезд

03/07/2019, 16:56

В регионе разворачивается пункт помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области

03/07/2019, 16:36

Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

03/07/2019, 16:21

Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

03/07/2019, 15:54

НГТУ НЭТИ будет выдавать двойные дипломы студентам из Казахстана

03/07/2019, 14:37

Новосибирцы стали чаще оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу

03/07/2019, 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска