Новосибирцы стали чаще оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу

В первом полугодии 2019 года в нашем регионе подано более двух тысяч заявлений на осуществление учетно-регистрационных процедур по экстерриториальному принципу: 2453 – на государственную регистрацию прав, 143 – на государственный кадастровый учет и 24 – для проведения единой процедуры регистрации прав и кадастрового учета, сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты Новосибирской области.

Экстерриториальный принцип – предусмотренная законодательством возможность подать документы на оформление недвижимости в своем регионе, независимо от места расположения объекта недвижимости. По этому принципу учетно-регистрационные процедуры проводит орган регистрации прав по месту нахождения объекта недвижимости на основании электронных документов, созданных органом регистрации прав по месту подачи бумажных документов.

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