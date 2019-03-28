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Новосибирск вошел в первую десятку по спросу на посуточную аренду в хостелах

Средняя цена проживания в хостеле в сутки в 2019 году составляет 318 рублей.
  • 28/03/2019, 16:03
Средняя цена проживания в хостеле

Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Общий объем предложений продажи хостелов на «Авито Недвижимость» в феврале 2019 года в России в сравнении аналогичным периодом прошлого года вырос на 19%. При этом средняя цена предложения по стране снизилась на 13%, до 4 млн рублей. Больше всего хостелов продается в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Авито.

— Разброс цен среди хостелов, выставленных на продажу в России, сейчас велик (от 25 млн рублей до 200 тыс. рублей). Средняя сумма завершенной сделки отличается от средней стоимости предложения, — уточнили в Авито.

Посуточная аренда хостелов – по-прежнему востребованный формат. В 2019 году предложение посуточной аренды хостелов в Москве втрое превышает число аналогичных объявлений в Санкт-Петербурге, однако именно город на Неве стал лидером спроса – на него пришлась почти четверть всех запросов в стране. У Москвы лишь второе место (21,3%), а третье – у Краснодара (12,4%). Также в первую пятерку вошли Сочи и Казань. Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – самые популярные туристические направления в стране, что напрямую влияет на динамику спроса на недорогие виды краткосрочной аренды в этих регионах. В целом спрос на посуточную аренду хостелов в России увеличивается – в феврале 2019 года он вырос на 1,5% в сравнении с февралем 2018 года.

Средняя стоимость суток проживания в хостеле за неполный первый квартал 2019 года в целом по России составила 391 рубль. Дешевле всего сдаются места в хостелах Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода и Сочи – в среднем меньше 300 рублей. А дороже всего приходится платить в Екатеринбурге – 570 рублей. Москва и Санкт-Петербург находятся лишь в середине списка. В Новосибирске средняя цена проживания в хостеле в сутки в 2019 году составляет 318 рублей – по доступности этой услуги город стал 8-м среди тех, где она наиболее востребована.

В сегменте долгосрочной аренды хостелов cредняя цена в целом по России в 2019 году составляет 7 894 рубля.

По спросу лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. А по цене тройка лидеров выглядит иначе: Москва со средней ценой 8 954 рублей в месяц, Санкт-Петербург – 8 818 рублей, Калининград – 8 719 рублей. В Новосибирске средняя цена равна 5 480 рублям в месяц.

Фото: pixabay.com, автор- Hans

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