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Экспортеры региона получат в рамках нацпроекта более 320 млрд рублей

Новосибирская область одна из 10 субъектов Российской Федерации, которые в «пилотном» режиме осуществляют внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0.
  • 28/03/2019, 16:25
экспорт

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в ближайшие шесть лет – до 2024 года на реализацию механизмов поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) планируется направить 327 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что Новосибирская область одна из 10 субъектов Российской Федерации, которые в «пилотном» режиме осуществляют внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0, направленного на создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации.

Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, организациям, реализующим КППК, предоставляются льготы по инвестиционным кредитам на создание экспортоориентированного производства в России и/или за рубежом, постэкспортное финансирование и международный факторинг, аккредитивы и иные виды поддержки. Сроки реализации КППК – от 2 до 5 лет с окончанием реализации не позднее 31 декабря 2024 года. На период 2019-2024 годов национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» заложено 327 млрд рублей на реализацию механизмов поддержки КППК.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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