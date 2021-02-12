Новосибирск заработал на земле и имуществе более 2,7 млрд рублей

— Учитывая меры поддержки, предоставленные наиболее пострадавшим отраслям в связи с распространением коронавирусной инфекции, в виде освобождения и отсрочки платежей по арендной плате за землю и имущество, первоначальный план был скорректирован и составил 2 млрд 775 млн рублей. Фактическое исполнение сложилось на уровне уточненного плана и составило 2 776,3 млн рублей, – цитирует начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгия Жигульского пресс-служба мэрии.

Он уточнил, что от аренды земельных участков и имущества в бюджет города поступило 2 074,5 млн рублей. По результатам проведенных аукционов за 2020 год предоставлено в аренду семь земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 14 земельных участков для коммерческого строительства.

Поступления от продажи земельных участков составили 337,8 млн рублей. Продано 326 земельных участков под объектами недвижимости, 7 земельных участков реализовано с торгов.

Приватизировано 48 объектов муниципального имущества на сумму 236,7 млн рублей. С учетом предоставляемой рассрочки в 2020 году в бюджет поступило 190 млн рублей. Продолжается работа по выкупу муниципального имущества в соответствии с федеральным законом № 159-ФЗ, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства сохранен заявительный порядок.

Прочие поступления в размере 174 млн рублей получены по договорам о развитии застроенных территорий, за 2020 год по результатам аукционов заключено четыре договора.

Отмечается, что выпадающие доходы, связанные с поддержкой пострадавших отраслей, составили 623,7 млн рублей при ожидаемом объеме 880 млн рублей.

— В 2021 году рост задолженности по аренде земельных участков недопустим. Это задача стоит наряду с исполнением плана по доходам, — подчеркнул первый заместитель мэра города Новосибирска Борис Буреев.

По результатам претензионно-исковой работы в 2020 году общая сумма поступлений в бюджет составила 498,3 млн рублей, включая передачу в муниципальную собственность газовой котельной стоимостью 68,9 млн рублей.