«Новосибирскавтодор» исправляет ошибки «Сибмоста»

По результату комиссионного осмотра путепровода были выявлены недостатки и нарушения предыдущей подрядной организацией АО «Сибмост», сообщает пресс-служба регионального ТУАД.

— Одним из выявленных недостатков было смещение сегментных опорных частей и отсутствие необходимого зазора для температурного перемещения в деформационном шве над опорой №1, — говорится в сообщении. — Для исправления положения опорных частей проектом ООО «Изыскатель-МТ» предусмотрена подъемка металлического пролетного строения многотонными домкратами.

Для безопасности дорожного движения АО «Новосибирскавтодор» работает при полном закрытии движения по мосту. Движение транспортных средств осуществляется через железнодорожный переезд, расположенный с западной стороны р.п. Коченево.

Результат выполненных работ обеспечит эксплуатацию конструкций путепровода в исправном состоянии, обеспечит увеличение срока службы и сохранность мостовых конструкций.

Объект планируется ввести в постоянную эксплуатацию.