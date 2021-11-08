QR-коды могут стать пропуском в кафе и столовые

В течении недели по итогам совещания оперативного штаба по противодействию коронавирусу на территории региона могут быть приняты новые ограничительные меры, предложенные Роспотребнадзором. В частности, как сообщил начальник областного управления ведомства по области Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в областном правительстве, речь идёт о том, чтобы дополнить перечень организаций, которые разрешено посещать только с допуском по QR- коду. В этот список предлагается включить заведения общепита (за исключением производственных столовых), места проведения фестивалей, например, «Экспоцентр». Кроме того, в ведомстве предлагают дополнить контингент «высокого риска» сотрудниками служб доставки товаров, гостиниц и общежитий. Они будут подлежать обязательной вакцинации.

Поводом для введения в регионе новых ограничительных мер стал рост количества заболевших COVID-19. По информации областного Минздрава, за последние сутки достигнут новый рекорд — 400 выявленных заболевших. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 73,9 тыс случаев. При этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, граждане активно игнорируют профилактические меры: социальную дистанцию и масочный режим. По итогам рейдов, проведенных в ряде торговых центров в «нерабочие дни» на минувшей неделе, составлено 113 протоколов о нарушениях, двум ИП выданы предписания.

В группе оперштаба по коронавирусу Новосибирской области Вконтакте в публикации от 7 ноября подчеркивается, что медленные темпы вакцинации привели к новой волне коронавируса в регионе. На дату публикации в области привились только 50% от необходимого количества жителей. При ухудшении эпидситуации, в регионе будут вводиться новые ограничения.

— Как показывает практика, большинство вакцинированных не болеет. Процент попавших на больничные койки минимален и составляет 2-2,5%. При этом привитые переносят болезнь гораздо легче. Это подтверждают и новосибирские врачи, — отмечается в сообщении.

В Новосибирской области резкий рост заболеваемости ковидом начался с 12 октября (178 заболевших). 17 октября было зарегистрировано 250 заболевших в сутки, 21 — 291, 30 — 349, 6 ноября — 390. 21 октября в сутки от коронавируса умерли 17 новосибирцев.

По данным сайта стоп.коронавирус.рф, в Красноярском крае на утро 7 ноября за сутки заболел 721 человек, в Иркутской области — 541, в Омской — 581, в Алтайском крае — 510, Кемеровской области — 326, Томской — 274.