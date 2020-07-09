Новосибирская фармкомпания признана лучшим производителем МНН-дженериков в России

Russian Pharma Awards — отраслевая премия, основанная в 2012 году по инициативе IT-компании “Доктор на работе”, владеющей одноименной соцсетью для работников медицинской отрасли. С 2018 года вручается премия Smartpharma Awards. Победителей выбирают представители профессионального сообщества: первостольники (специалисты, которые обслуживают посетителей аптеки), провизоры, фармацевты и заведующие аптеками. В общей сложности, более 28 000 работников аптек со всей России, зарегистрированных на платформе SmartPharma.ru, проголосовали по 22 номинациям. Это реальные люди, которые каждый день работают с лекарствами. Награждение победителей состоялось онлайн.

В портфеле Renewal («ПФК Обновление») находится более 100 МНН-дженериков, как традиционных (парацетамол, бромгексин, панкреатин, дротаверин, перекись водорода), так и аналогов популярных зарубежных брендированных препаратов (амброксол, лоратадин, нимесулид, мелоксикам, индапамид). Дженерики — это лекарственные препараты с доказанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквива­лент­но­стью с оригиналом. То есть они имеют такой же состав действующих веществ, лекарственную форму и эффективность, как и оригинальные препараты.

— Чудо произошло не за год и не за два: мы целенаправленно и стремительно к этому шли на протяжении более 8 лет. Поэтому рады, что получили признание в такой форме от коллег по отрасли. На доверие фармацевтов к нашему бренду влияет целый комплекс факторов: начиная с подходов, которые мы применяем в разработке продукции, ориентированной на потребителя, продолжая качеством изготовления и заканчивая оптимальным ценообразованием, которое делает продукцию доступной для потребителя и интересной к работе партнерам, — директор по маркетингу «ПФК Обновление» Денис Лубов.

В ближайшие годы компания будет стремиться к тому, чтобы ежегодно выпускать не менее 20-30 МНН-дженериков, которые будут способствовать импортозамещению.

Фото предоставлено пресс-службой компании