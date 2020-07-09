В Новосибирске назвали топ-10 компаний по объему сданного жилья

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, определена десятка лидеров по итогам ввода в эксплуатацию жилья за первые шесть месяцев 2020 года. Возглавляет список ООО СК «ВИРА-Строй» – компания сдала в эксплуатацию 4 жилых дома с 792 квартирами общей площадью 39,983 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Кроме того, в список вошли:

— ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест» – 3 дома, 792 квартиры общей площадью 26,162 тыс. кв. метров;

— АО «Специализированный застройщик «Береговое» – 1 дом, 418 квартир общей площадью 25,885 тыс. кв. метров;

— ГК «Первый строительный фонд» – 3 дома, 406 квартир общей площадью 23,928 тыс. кв. метров;

— ОАО «Томская домостроительная компания» – 1 дом, 406 квартир общей площадью 23,928 тыс. кв. метров;

— ООО «Девелопмент 54» – 1 дом, 330 квартир общей площадью 21,085 тыс. кв. метров;

— ООО «Энергомонтаж» – 1 дом, 339 квартир общей площадью 20,795 тыс. кв. метров;

— ООО «АКД-Мета» – 1 дом, 272 квартиры общей площадью 17,907 тыс. кв. метров;

— ГК «СМСС» – 1 дом, 226 квартир общей площадью 14,689 тыс. кв. метров;

— ГК «Расцветай» – 1 дом, 232 квартиры общей площадью 14,11 тыс. кв. метров.

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