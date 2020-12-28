Новосибирская филармония во время новогодних праздников даст свыше 20 концертов

Циклы концертов «Новогодний фейерверк» для взрослых и «Новогодняя карусель» для детей объединят спектакли и концерты с участием коллективов филармонии – Новосибирского академического симфонического оркестра, Русского академического оркестра, ансамбля «Маркелловы голоса», вокального ансамбля Павла Шаромова, Новосибирской хоровой капеллы, Сибирского диксиленда, Биг-бэнда Владимира Толкачева, Концертного духового оркестра, Эстрадного оркестра и других.

Новосибирская филармония не отменяет новогодних праздников!

Однако они пройдут в режиме 50% заполняемости зала и без интерактива вокруг елки. Для детей в Камерном зале запущен цикл концертов «Новогодняя карусель»: «Новогодние приключения Маши и Вити», «Доктор Айболит» и «Щелкунчик» с участием Новосибирской хоровой капеллы, ансамбля «Маркелловы голоса» и Новосибирского академического симфонического оркестра. Показы концертов начнутся 27 декабря и продлятся до 6 января – новосибирцев приглашают посетить их всей семьей.

С 27 декабря по 10 января в режиме нон-стоп пройдут 16 концертов на любой вкус, собранные в цикл «Новогодний фейерверк» – от классики до фольклора, от джаза до поп-музыки, от вокальной до органной и симфонической. 2 января Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит музыку Хачатуряна, Свиридова, Чайковского и, конечно, хиты от музыкальной династии Штраусов. Любителям джаза приготовлен особый вечер – 8 января Биг-бэнд Толкачева, только отпраздновавший свое 35-летие, представит композиции из репертуара лучших джазовых оркестров мира. Концертный духовой оркестр 4 января обратится к музыкальным шедеврам оперетты и советской эстрады, Эстрадный оркестр – к музыке кино, мелодиям мюзиклов и зарубежным хитам (10 января).

Вокальный ансамбль Павла Шаромова ностальгирует о 80-х и вспоминает репертуар группы ABBA (концерт 29 декабря). Для любителей французской музыки – хиты из репертуара Матье, Пиаф, Дассена в программе «Парижские тайны» от Новосибирской хоровой капеллы и солистов филармонии 9 января. «Сибирский диксиленд» дополнит традиционный новогодний джаз премьерой, посвященной самым любимым мелодиям из советских мультфильмов в концерте «Мы родом из мультика» (6 января).

Специально для тех, кто любит предновогоднюю суету, 31 декабря в 15:00 пройдет концерт ансамбля «Белые росы» под названием «Пока часы 12 бьют». За время можно не волноваться: концерт завершится в 17:00 и к бою курантов точно можно успеть.

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Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии