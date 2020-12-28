Новосибирская таможня выявила подставных «учредителя» и «руководителя» фирмы

Сотрудники таможни возбудили уголовные дела в отношении жителя города Новосибирска и жительницы города Барнаула, предоставивших свои документы для регистрации фирм на подставное лицо, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

В пресс-службе рассказали, что в ходе проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнюю торговлю, сотрудниками Новосибирской таможни совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области было установлено, что 22-летний житель города Новосибирска и 38-летняя жительница города Барнаула согласились на предложение других лиц предоставить свои паспорта для регистрации фирмы в налоговых органах.

— Мужчина — «учредитель» и женщина — «руководитель» фирмы, незаконно, за денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей представили документы в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании общества с ограниченной ответственностью. При этом у вышеуказанных граждан цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельностью созданной фирмы не было, — говорится в сообщении.

По словам оперативных сотрудников Новосибирской таможни, цель у таких криминальных схем, как правило, одна – осуществление незаконных экономических операций, влекущих нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства.

Люди за небольшую плату в размере от 5 до 15 тысяч рублей соглашались оформить на свое имя какую-либо фирму и сталкивались, в итоге, с серьезной ответственностью перед законом, а также крупным денежным штрафом.

— В отношении подставных «учредителя» и «руководителя» фирмы возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице», — констатировали в таможне. — Фигурантам данных уголовных дел грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Всего с начала 2020 года Новосибирской таможней возбуждено 18 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ – в 2 раза больше, чем за такой же период 2019 года.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни