Новосибирская ГЭС подтвердила звание «Предприятие высокой социальной эффективности»

Филиал ПАО «РусГидро» отмечен в пяти номинациях.

Новосибирская ГЭС награждена дипломом правительства Новосибирской области по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2018». Филиал ПАО «РусГидро» отмечен в пяти номинациях и получает данную награду третий раз подряд.

— Победа в конкурсе — это высокая оценка деятельности коллектива Новосибирской ГЭС в социальной сфере, — отметил директор филиала Святослав Полтаранин.

В 2018 году объем благотворительной помощи, оказанной Новосибирской ГЭС учреждениям города и области, составил 2,5 миллиона рублей. Благополучателями стали десять некоммерческих организаций в различных сферах деятельности – здравоохранение, образование, наука и спорт.

Работники станции принимают активное участие в различных социальных акциях и проектах как регионального, так и федерального масштаба. Экологические акции «оБЕРЕГАй» и всемирный День воды, фестиваль энергосбережения #Вместеярче и мультипликационный фестиваль «Радость миру» — эти, и другие, мероприятия были поддержаны Новосибирской ГЭС в 2018 году.

Для сотрудников гидроэлектростанции в приоритете программы добровольного медицинского страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и улучшения жилищных условий. Для поддержки молодых семей — единовременные выплаты в связи с регистрацией брака и рождением ребенка, пособия по уходу за ребенком до трех лет, компенсация расходов на посещение детьми детсадов. Особое внимание уделяется обучению и развитию работников, отдыху и оздоровлению сотрудников и их детей, поддержке ветеранов и пенсионеров.

Фото: пресс-служба ПАО «РусГидро»