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От регоператора потребовали экономить

Расходы «Экологии-Новосибирск» на обеспечение деятельности компании урезали почти в 4 раза.
  • 18/12/2018, 18:30
Автор: Юлия Данилова
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Регоператор заявлял собственные расходы около 400 млн рублей на текущую деятельность.

— Департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение об установлении тарифа региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. По результатам заседания правления данный тариф составляет 388 рублей 33 копейки за кубометр без НДС, с НДС — 466 рублей, — сообщил во время брифинга руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

Исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов на жителя, который был ранее установлен в регионе приказом департамента по тарифам (2,38 кубометра в год), плата с человека в месяц будет составлять 92,42 рубля (с НДС).

— Если правительство РФ примет решение об исключении НДС из этой коммунальной услуги, то тариф составит 77,02 рубля, — констатировал Асмодьяров. — Тариф, принятый в области, находится на уровне средних значений по сравнению с другими регионами РФ.

Он уточнил, что тариф принят по результатам экспертизы представленных регоператором материалов. АО «Экология-Новосибирск» предлагало тариф 110 рублей 70 копеек с человека.

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— Регоператор заявлял собственные расходы около 400 млн рублей на текущую деятельность. По результатам экономической экспертизы обоснованными приняты расходы в размере 113 млн рублей, — констатировал Асмодьяров.

В целом в структуре заявленного тарифа в 77,02 рубля (без НДС) 65,92 рубля составляет плата с человека за транспортирование. То есть из 388 рублей за кубометр мусора 332,37 рубля направят на услуги транспортных компаний, которые будут вывозить мусор от населения, включая самые труднодоступные населенные пункты. 44,46 рубля в кубометре заложено на оплату утилизации ТКО на полигонах. Собственные расходы на оператора в утвержденном тарифе за кубометр составляют 11,59 рубля. Это то, что будет направляться на исполнение полномочий «Экологии-Новосибирск».

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По результатам деятельности всей системы обращения с отходами в 2019 году департамент планирует в ежемесячном режиме отслеживать проблемы, возникающие у всех участников рынка. По итогам работы и финансово-хозяйственной деятельности оператора за 9 месяцев 2019 года будет приниматься решение по тарифам на 2020 год.

— Возможно, у оператора сложатся какие-то недополученные доходы за 2019 год, которые не были учтены при формировании тарифа. Либо наоборот, в связи с тем, что он не сможет обслуживать отдаленные территории, у него сложится экономия, либо возникнут вопросы с формированием объемов. Все эти результаты будут транспарироваться на тарифную кампанию 2020 года, — говорит глава департамента по тарифам.

По данным департамента, сегодня тариф на вывоз мусора в регионе варьируется от 40 до 60 рублей с человека. В ряде районов области, например в Болотном, он доходит до 200 рублей с домохозяйства.

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— До сих пор это была нерегулируемая услуга, цена которой основывалась на рыночных механизмах. Сейчас будет жесткая тарификация со всеми вытекающими обязательствам по контролю за распределением средств и финансово-хозяйственной деятельностью участников рынка, — резюмировал Асмодьяров.

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