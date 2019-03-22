Новосибирская ГК «Альт-Парк» станет дилером Geely

Новосибирская группа компаний «Альт-Парк», официально представляющая на рынке бренды Porsche, KIA, Skoda, стала официальным представителем китайской марки Geely. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на региональные СМИ.

— С группой компаний «Альт-Парк» подписан дилерский договор, предоставляющий право официально продавать и обслуживать автомобили марки Geely в Новосибирске. Запуск дилерского центра ГК «Альт-Парк» будет производиться в первой половине 2019 года, — пояснили в пресс-службе Geely в России.

Генеральный директор ГК «Альт-Парк» Дмитрий Новиков подтвердил региональным СМИ подписание соглашения с Geely. Cалон для марки Geely будет располагаться на улице Петухова рядом с действующим салоном Skoda группы компаний «Альт-Парк».

Напомним, что китайская марка Geely рассчитывает увеличить долю своих продаж в Сибирском федеральном округе более, чем в 2 раза. Сейчас среди городов СФО марка Geely представлена в Барнауле, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Омске. Также в компании сообщили, что ведут поиск потенциальных партнеров в других крупных городах Сибири. Отметим, что в начале текущего года дилерский договор с Haval подписала компания ООО «Сибтрансавто-Новосибирск». В ее портфеле также есть бренд Lifan. Салоны обеих марок также располагаются на улице Петухова.

Фото: geely-motors.com