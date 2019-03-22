Спрос на топ-менеджеров в Новосибирске растет

По данным аналитиков HeadHunter, в первом квартале этого года в Новосибирске вырос спрос на топ-менеджеров. Например, в марте динамика на hh.ru составила +44% по отношению к прошлому году. При этом, общая динамика предложений в этом месяце +18%.

— Год назад профессиональная сфера «Высший менеджмент» заметно отставала по динамике от общерыночных показателей, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибирскому федеральному округу. — Вполне может быть, что в первом квартале это отставание компенсируется, тем более, что весна- активное время для поиска новых сотрудников и открытия новых проектов, для которых и могут быть нужны руководители.

Отмечается, что конкурс среди соискателей по-прежнему остался достаточно высоким: сегодня на одно предложение в «Высшем менеджменте» в Новосибирске 8 кандидатов. Среднее вознаграждение в нашем городе для топ-менеджеров составило 101 000 рублей, среднее ожидание соискателей 84 100 руб.

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