Новосибирская компания разработала инновационное зарядное устройство

Компания НПП «Микропроцессорные технологии» представила новое зарядно-подзарядное устройство для систем постоянного оперативного тока 6-220 кВ LAUREL, сообщили в компании.

— Новинка получилась во многом инновационной, и предлагает потребителям ранее недоступные в подобных устройствах функции, — отмечают в компании.

LAUREL не требует контроллера параллельной работы и умеет записывать осциллограммы. Система не требует установки центрального контроллера управления и его резервирования. Каждый LAUREL может управлять группой ЗПУ. Связь между устройствами построена на цифровой шине НЕРВ, благодаря которой эксплуатационный ресурс всех LAUREL в системе используется максимально эффективно. Именно цифровая шина НЕРВ позволяет организовать параллельную работу устройств или работу в 2-х группах.

Другим преимуществом LAUREL стало мобильное приложение, которое позволяет отслеживать всю ключевую информацию с экрана вашего смартфона.

Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика – микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности.

Фото предоставлено НПП «Микропроцессорные технологии»