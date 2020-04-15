— Чтобы отразить весь масштаб проблемы, мы создали специальную карту бизнеса, терпящего бедствие. Мы призываем предпринимателей, которые терпят крах из-за карантина, размещать на ней метки с обозначением своего дела. С помощью этой карты наглядно обращаем внимание правительства на проблему гибели микро, малого, среднего, да и крупного бизнеса, — говорится в обращении Даниила Махницкого, одного из авторов проекта «Карта бизнеса, терпящего бедствие», опубликованном на странице в соцсети Facebook. — Если вам нечем платить зарплату сотрудникам, нечем платить за аренду и по кредитным обязательствам, если вы стоите на грани банкротства — не молчите, расскажите о своей ситуации. Если ваш бизнес уже погиб из-за карантина — заявите об этом. Отметьте свой бизнес и расскажите о его проблемах на карте.

Карта — часть кампании Махницкого за введение срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он также призывает предпринимателей подписать петицию на Change.org за полугодовое обнуление налогов для МСБ.

За прошедшие две недели инициаторы проекта собрали 278 тысяч подписей и больше 3500 историй, рассказанных в комментариях к петиции. В Новосибирске 12 предпринимателей из разных отраслей сообщили о ситуации, в которой оказался их бизнес. К основным проблемам новосибирцы относят отсутствие денег для выплаты аренды и зарплаты сотрудникам, критическое падение спроса, остановку бизнеса у партнеров и, как следствие, резкое сокращение собственного оборота.

К необходимым мерам поддержки новосибирские предприниматели отнесли снижение УСН до 1% по системе «доход» и списание налога по ИП, обнуление зарплатных взносов, сокращение стоимости эквайринга, отмену аренды на период запрета на работу, отсрочку выплат по кредитам на полгода.

Перспективы своего бизнеса после снятия ограничений новосибирцы оценивают туманно, отмечая, что не понимают, когда восстановится рынок.

— Мы просим государство помочь предпринимателям, несущим убытки. Если этого не сделать прямо сейчас, после окончания карантина Россия может остаться вообще без бизнеса, — заявляют инициаторы проекта «Карта бизнеса, терпящего бедствие».

В петиции отмечается, что кризис из-за коронавируса — это не следствие плохой работы бизнеса. Это форс-мажор мирового масштаба. Спрогнозировать эти обстоятельства было невозможно.

— В Фонде национального благосостояния скопились практически 13 трлн рублей — деньги, которые наше государство откладывало «на черный день». Мы просим открыть «кубышку» и обеспечить реальные меры поддержки бизнеса. Это позволит нам выжить в кризис. Расходы государства окупятся — мы сохраним рабочие места, а после кризиса вернемся к полноценной работе и сможем снова наполнять бюджет страны, — говорится в обращении.

Фото карта с сайта biz-alert.ru