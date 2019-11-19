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Новосибирская область лидирует в округе по количеству эскроу-счетов

Совокупный объем кредитования застройщиков региона по новой схеме превысил, по данным Банка России, 6 млрд руб.
  • 19/11/2019, 16:43
Новосибирская обоасть лидирует в округе по количеству эскроу-счетов

Центробанк представил статистику по открытию эскроу-счетов для покупки жилья в российских регионах. Согласно данным ЦБ, количество эскроу-счетов и сумма средств на них за два последних месяца увеличились более чем в два раза. Если в конце августа в банках насчитывалось 10,1 тыс. счетов, на которых было размещено 30,2 млрд руб., то по состоянию на конец октября — уже 23,2 тыс. с общей суммой депонированных средств в 73,8 млрд руб. В январе — мае ежемесячно открывалось лишь 200–800 счетов (тогда застройщики еще могли привлекать средства дольщиков напрямую), с августа темпы прироста их числа достигли 5 тыс. в месяц.

Общая сумма кредитования застройщиков в рамках проектного финансирования составила 640,9 млрд руб.

В Новосибирской области, по данным ЦБ, заключено 19 кредитных договоров на сумму более 6 млрд рублей по 767 эскроу-счетам с остатками почти на 1,6 млрд рублей.

В комментарии пресс-службы Банка России к данному исследованию обращается внимание на тот факт, что помимо количества счетов эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) в РФ, расширяется география проектного финансирования. Так, если по состоянию на 1 июля 2019 года в рамках данной схемы были заключены кредитные договоры между банками и девелоперами в 50 субъектах РФ, то по состоянию на 28 октября — уже в 68 регионах.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

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