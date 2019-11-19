Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах

  • 19/11/2019, 15:45
ВТБ Капитал Инвестиции запустил торги в евро по биржевому паевому инвестиционному фонду VTBH ETF - «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг».

ПАО Банк ВТБОн стал первым на российском рынке фондом, который котируется сразу в трех валютах, что дает инвестору больше гибкости при принятии инвестиционных решений.

БПИФ РФИ «ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» дает экспозицию на диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций американских компаний из разных секторов. Клиентам предоставляется возможность инвестировать в облигационный рынок США с низкими транзакционными расходами, отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получения статуса квалифицированного инвестора. Индикатором доходности фонда является ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND.

Торги паями фонда на Московской бирже начались в августе 2019 г. Покупка и продажа изначально была возможна в двух валютах – рублях и долларах США. К настоящему моменту расчётная стоимость пая в долларах США по курсу Банка России выросла на 1,5%. Текущая доходность к погашению портфеля облигаций, экспозицию на которые имеет фонд (в USD) составляет 4,7%, что на 3,4% выше средней ставки по банковским депозитам в долларах США по данным Банка России. Предельный размер комиссий фонда составляет 0,5% годовых. Комиссия брокера Банк ВТБ (ПАО) по сделкам купли-продажи паёв – 0%. Инвестор может получить инвестиционный налоговый вычет при владении паями фонда более 3 лет.

— Согласно стратегии ВТБ мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр инвестиционных возможностей и гибко подходить к решению их финансовых задач. Данный фонд дает экспозицию более чем на 970 выпусков облигаций компаний США из различных секторов экономики. Теперь вложить средства в него могут и те клиенты, для которых удобны инвестиции в евро. Совершать сделки с «ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» можно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» в несколько кликов, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14
Всего до 2021 года предприятие поставит три гидрогенератора для гидроэлектростанции.
В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57
Суммарные затраты на развитие инфраструктуры зоны Наукополиса оценены в размере 430 млрд рублей до 2035 года.
Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

19/11/2019, 12:23
В рамках выставки «ЮграТур 2019» подписано соглашение о взаимодействии.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Новосибирская область лидирует в округе по количеству эскроу-счетов

19/11/2019, 16:43

Лариса Анисимова: Мы все выполнили в рамках законодательства

19/11/2019, 15:41

В области пройдет масштабный замер ТКО

19/11/2019, 15:23

ИЦиГ СО РАН тестирует лекарство для реабилитации больных после ишемии

19/11/2019, 15:15

НГТУ НЭТИ разработает вузам Алтайского края и Республики Алтай программы развития

19/11/2019, 14:22

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57

Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

19/11/2019, 12:23

В Новосибирске обсудили проблемы дольщиков «ПТК-30»

19/11/2019, 11:47

«Газпром» расширил сеть АГНКС в Новосибирской области

19/11/2019, 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска