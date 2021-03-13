Новосибирская область на 31-ом месте в рейтинге качества образования в России

Федеральная служба по надзору в сфере образования представила результаты проведенной ей оценки регионов России по качеству образования.

— Основная цель создания данного ресурса – обеспечить открытость для граждан информации о системе школьного образования в субъектах Российской Федерации. Такая открытость будет способствовать совершенствованию и развитию этих систем, а руководству регионов поможет в принятии правильных управленческих решений, — пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, региональные системы образования оценивались по трём важным направлениям: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды, а также эффективность управленческих механизмов в системе образования. Также каждый регион получил свой сводный рейтинг (от 0 до 100) на основе 12 показателей.

Новосибирская область оказалась на 31-ом месте со сводным показателем 56,6.

Лучшие результаты в рейтинге по качеству образования продемонстрировали Санкт-Петербург (сводный показатель 92,1) и Москва (92). В пятерку лидеров с небольшим отрывом друг от друга также вошли Ленинградская область (77,1), Калининградская область (76,5) и Ярославская область (76,2). Замыкают рейтинг регионы Северо-Кавказского федерального округа.

В ведомстве отмечают, что рейтинг будет составляться не реже двух раз в год, поэтому все желающие смогут не только получить представление о ситуации в системе образования того или иного региона, но и отследить динамику её изменения.