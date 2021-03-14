Россиянам не надо будет предоставлять справку 2-НДФЛ в банки

На портале госуслуг появился механизм автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Справка предоставляется через цифровой профиль пользователя портала, сообщили в пресс-службе Минцифры.

— Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк, пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля на Госуслугах. После этого банк по интеграционным каналам подключится к механизму цифрового профиля и запросит необходимые сведения. Справка будет автоматически направлена в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг зафиксируется информация, когда и кому гражданин дал согласие на предоставление данных, — говорится в сообщении.

По словам председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, новый сервис на портале Госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян.

Он напомнил, что сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через портал Госуслуг (цифровой профиль) был запущен в мае 2020 года. Он позволяет пользователям через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.

За время существования сервиса со стороны граждан было дано 2,3 млн согласий на предоставление тех или иных сведений банкам и страховым организациям. Максимальное количество выданных согласий достигало 20 тыс. в сутки. Таким образом, было реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов.