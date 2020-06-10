Новосибирская область на четвертом месте по предложениям электромобилей

Беспошлинный импорт электрокаров в Россию заработал с 4 мая 2020 года. Продажи электромобилей на «Дроме» выросли на 32% за месяц действия нулевой ставки. Общее количество предложений увеличилось на 30% по сравнению с февралем 2020 года, сообщили в пресс-службе портала «Дром».

Отмечается, что в Новосибирской области в мае 2020 года на «Дроме» предлагали к покупке 107 электромобиля (четвертое место среди регионов России). Самая популярная модель на рынке – это Nissan Leaf. За ним следуют бюджетный Mitsubishi Minicab MiEV и премиальный Jaguar I-Pace. С начала года больше всего электрокаров привезли в Приморский край (661 шт.), в Иркутскую область (142 шт.) и Краснодарский край – 115 машин. Кроме того, значительный рост предложений зафиксирован в Москве и Новосибирской области.

— Согласно нашей статистике, обнуление пошлин для электромобилей действительно простимулировало спрос. Переход на электропитание и отказ от бензиновых, дизельных двигателей – значимый тренд на мировом авторынке. Правда в российской действительности выгода от отмены пошлины скорее всего сгладится мартовским скачком курса доллара, — поделился аналитик «Дрома» Евгений Поликутин.

По его словам, в начале 2019 года среди пользователей сайта «Дром» проходил опрос «У вас есть место, где вы могли бы регулярно заряжать электромобиль?» В нем приняли участие 15 тысяч человек со всей России. По результатам которого, 28% жителей Новосибирской области ответили «Да», еще 33% выбрали «Если понадобится, что-нибудь придумал бы». Из чего можно сделать вывод, что большинство автолюбителей при желании могли бы от пересесть на электромобили. Однако 39% респондентов проголосовали за вариант «Нет, без шансов».

Напомним, нулевая ставка действует по 31 декабря 2021 года и применяется при импорте электромобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как юридическими, так и физическими лицами. Ввозная пошлина 0% относится к товарам класса «отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями» (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС). Ограничений по возрасту электромобиля нет.

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