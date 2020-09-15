Новосибирская область на втором месте среди регионов Сибири с самой большой долей выздоровевших от коронавируса

В Новосибирской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, 15 сентября — 90%. Это заметно больше, чем общий показатель по СФО и России. За неделю показатель региона вырос на 1%. К таким выводам пришли эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Отмечается, что Новосибирская область продолжает входить в число субъектов СФО с самой высокой долей выздоровевших от COVID-19. Регион поднялся с 3-го на 2-е место, которое делит с Алтайским краем.

При этом, тройка наиболее «благополучных» регионов СФО изменилась:

1-е место — Республика Тыва (91%);

2-е место — Новосибирская область и Алтайский край (по 90%);

3-е место делят Хакасия и Омская область (по 86%).

Тройка регионов-«антилидеров» СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19 также изменилась:

1-е место, как и раньше — Кемеровская область (76%);

2-е место — Красноярский край (78%):

3-е место — Иркутская область (80%).

За весь период эпидемии в СФО вылечилось от коронавируса 82 628 человек, или 83% от общего числа выявленных в округе случаев.

Эта доля не изменилась за неделю и она по-прежнему превышает общероссийский показатель.

СФО уже три недели подряд остается на 2-м месте в тройке федеральных округов с самым большим процентом выздоровевших.

В ИЦК рассказали, что Новосибирская область занимает 12-е место в общероссийском ТОП-20 регионов с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса. Кроме нее, сюда входят еще два субъекта СФО: Республика Тыва (9-е место) и Алтайский край (13-е место).

В целом по России доля пациентов, которые справились с коронавирусом, за неделю не изменилась и остается равной 82%. 884 305 ранее заболевших россиян уже излечились от COVID-19.

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