Номера в коде +7(495): применение, возможности и преимущества

Компания МТС предлагает особенно выгодные условия с прямым номером в коде 495. Решение актуально практически для любого современного бизнеса. Его стоимость составляет всего 16 руб в сутки. За месяц сумма не превышает 490 руб.

Особенности тарифа с прямым номером

Номера +7(495) рассчитаны для входящих и исходящих звонков. Невзирая на городской формат, они предполагают использование для вызовов мобильной связи. Главное преимущество тарифа – доступная стоимость связи. Не нужно постоянно следить за пополнением счета. Достаточно один раз в месяц внести абонентскую плату.

Все выгодные тарифы — https://bezlimit-mts.ru/tariffs/

Рекомендуется данный формат как физическим, так и юридическим лицам. Первые имеют отличную возможность продемонстрировать успешное положение дел, подтвердить надежность. С номером на 495 можно пользоваться любыми возможностями мобильной связи, включающими в себя отправку обычных и мультимедийных сообщений, вход в интернет и пр.

Юридические лица в лице крупных компаний могут подключать так называемые «красивые номера». Их особенность заключается в наличии повторяющихся цифр, образующих легко запоминающиеся комбинации. Они презентабельно выглядят на визитных карточках, рекламных проспектах, интернет-рекламе. Входящие звонки в данном случае не тарифицируются. То есть, клиенты могут звонить на прямые номера бесплатно. Это способствует улучшению имиджа и повышению лояльности.

Подключение прямого номера

Подключить программу можно на сайте www.bezlimit-mts.ru, где на выбор представлены тысячи отличных номеров. На странице есть простая онлайн-форма заказа. После ее подтверждения ждать ответа оператора не придется несколько дней. Вопрос подключения решается максимально оперативно. Оплату можно осуществлять как наличными, так и по безналу. Стоит отметить, что прямые номера обладают целым рядом преимуществ – это:

бесплатные входящие звонки;

минимальная абонентская плата;

возможность покупки «красивого номера» со скидкой аж до 90%;

выгодное подключение, обходящееся на 70% дешевле (всего 299 руб.).

Прямые номера часто заказывают владельцы интернет-магазинов и разнообразных сервисов, предполагающих постоянное общение с абонентами, использующими и городскую, и мобильную связь. Удобен тариф для регулярного проведения конференций, опросов, рекламных акций, переговоров. Его можно применять с целью оповещения большого количества людей.

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Звонки в сети остаются бесплатными. Также выгодно осуществлять интернет-серфинг. Пакеты с сим-картами поставляются очень быстро. Они выполнены в трех форматах, что гарантирует совместимость с любым смартфоном или телефоном. Тариф представлен в нескольких вариантах, отличающихся продолжительностью разговоров, количеством смс-ок, объемом интернета.

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