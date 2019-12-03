Новосибирская область направила бизнес-миссию в Саудовскую Аравию

Бизнес-миссия компаний-экспортеров Новосибирской области в г. Эр-Рияд Саудовской Аравии стартовала 3 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам и.о. министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, в бизнес-миссию вошли компании-экспортеры региона, представляющие сферы пищевой промышленности, сельского хозяйства, приборостроения и IT-технологий. В их числе компании по производству фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции, инновационного пищевого оборудования, голосовых интерфейсов, промышленного оборудования и другие.

В ходе делового визита предприниматели из Новосибирской области презентуют производимую продукцию, обсудят возможности двустороннего сотрудничества, а также обменяются деловыми предложениями с бизнес-сообществом Саудовской Аравии.

Кроме того, пройдут встречи с представителями Российско-Арабского Делового Совета, Управления малого и среднего предпринимательства, Управления по продовольствию и лекарственным средствам, Ассоциации менеджмента, Союза арабских фармацевтов, Университета науки и техники им. короля Абдуллана и торгово-промышленной палаты Королевства Саудовская Аравия.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития