Новосибирская область вошла в число лидеров рейтинга эффективности деятельности губернатора

Новосибирская область получит порядка 1,4 млрд рублей за эффективную работу губернатора и региональных органов исполнительной власти. Наш регион вошел в десятку лидеров рейтинга, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Правительство РФ распределило дотации (гранты) в объеме 45 млрд рублей из федерального бюджета среди 50 регионов России, которые достигли наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти в 2019 году. Новосибирской области из федерального бюджета направят 1 млрд 371 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил ранее на заседании Правительства РФ Дмитрий Медведев, эти деньги могут быть направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, на решение ряда текущих задач.

Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов. В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем. Новосибирская область заняла в рейтинге седьмое место.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области