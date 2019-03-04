Новосибирская область отличилась в капремонте

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве глава региона Андрей Травников, ход программы капремонта в области оценили эксперты ОНФ и федеральные чиновники.

— По и тогам 2018 года в рейтинге Общероссийского народного фронта мы входим в пятёрку регионов-лидеров по реализации программы капитального ремонта. А по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства лидируем среди регионов Сибирского Федерального округа, — сказал губернатор.

В то же время, как сообщил в своём докладе министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, существует проблема, которая требует решения, — это отсутствие должного контроля за выполнением работ за счёт средств собственников.

— Жилищным кодексом РФ предусматривается возможность капремонта собственниками домов. При этом не определена схема контроля за выполнением работ. Появляются факты расходования средств на выполнение текущего ремонта вместо капитального, привлечения недобросовестных подрядчиков, что может привести к перерасходу средств фонда капремонта,— пояснил Архипов.

Он отметил, что профильный комитет заксобрания формирует предложения по совершенствованию жилищного законодательства и организации капитального ремонта.

Всего, по информации минЖКХ региона за пять лет действия программы отремонтировано 2,5 тысячи многоквартирных домов. 250 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. В 2018 году выполнены работы по ремонту общего имущества в 729 многоквартирных домах, что на 62 дома больше, чем в 2017 году. Общая стоимость работ из всех источников финансирования составила 2,4 миллиарда рублей. В 2019 году планируется сохранить темпы реализации программы — не менее 700 домов в год. На территории области действуют 270 подрядных организаций.

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