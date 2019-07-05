Новосибирская область отправила на экспорт более 100 тысяч тонн зерна и продуктов переработки

За первое полугодие 2019 года объем вывезенного из Новосибирской области зерна и продуктов его переработки составил 114,38 тысяч тонн, что на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – 99,35 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Отгрузки осуществлялись в 14 стран мира.

— Наиболее крупные поставки зерна приходятся на экспортные партии пшеницы и рапса – 65,4 тысячи тонн вывезены в Китай, Республики Азербайджан и Беларусь. В 2019 году в списке стран-импортеров зерна и продуктов его переработки из Новосибирской области также значатся Латвия (пшеница, горох, рапс, ячмень, лен), Монголия (рапс, овес, рожь), Япония (лен) и страны Таможенного союза (пшеница, ячмень и рожь в Казахстан, рожь в Узбекистан), — уточнили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что в текущем году в сравнении с аналогичным периодом 2018 года возросли объемы экспортных поставок в Китай льна – с 719 тонн до 3,5 тысяч тонн, гречихи – с 2,6 тысяч тонн до 3,6 тысяч тонн и овса – с 1,5 тысяч тонн до 2,2 тысяч тонн; в Индию гороха – с 285 тонн до 946 тонн. Кроме того, продолжены открытые в 2018 году поставки гороха в Пакистан, Бангладеш, ОАЭ и Индию.

В текущем году новыми странами-импортерами для Новосибирской области стали Иран – объем экспортной партии ячменя составил 4 675,95 тонн, и Непал — объем экспортной партии гороха составил 1 187,85 тонн.

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