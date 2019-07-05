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Художники России распишут более 500 метров стен НГТУ НЭТИ

Граффити на научную тематику послужат украшением города к молодежному Чемпионату мира по хоккею.
  • 05/07/2019, 14:27
Художники России распишут более 500 метров стен НГТУ НЭТИ

27 июля в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ стартует уже третий по счету фестиваль научного стрит-арта «Графит науки». Его идейными вдохновителями и организаторами являются художники Янина Болдырева и Зося Леутина. Дважды фестиваль проходил на различных площадках Академгородка, но в этом году научными муралами будет украшен один из крупнейших вузов Сибири — НГТУ НЭТИ, сообщили в пресс-службе университета.

Тематикой площадки в этом году стала Новая промышленная революция и вклад в нее ученых университета. Под визуальное воплощение этой темы вуз отдает свыше 500 квадратных метров наружных стен учебного кампуса, в том числе переход между главным и вторым корпусом, стену производственного корпуса напротив входа в Институт социальных технологий и реабилитации. Всего на фестивале будет задействовано 11 масштабных поверхностей. По предварительному согласованию НЭТИ предоставляет художникам все необходимые материалы (краски, леса, оборудование).

Участниками мероприятия стали 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Стены НЭТИ украсят муралы Марины Ягоды, Ивана Найнти, Светланы Соловьёвой и других известных в России мастеров этого жанра. Некоторые участники будут работать над своими композициями в командах. Проводится также набор волонтеров, желающих поработать красками под руководством опытных мастеров.

— Моя работа о взаимодействии людей. На моём эскизе будут изображены осколки лиц, и у каждого будет не хватать какой-то части, но все эти люди рядом. В эскизе я хотела отразить историю о погружении и принятии другого, не такого как ты. На самой стене будут портреты реальных студентов, которые учатся в НГТУ. Сейчас идёт конкурс, где ребята будут рассказывать о себе, и я очень жду подведение итогов, чтобы приступить к творчеству, — рассказала новосибирская художница Марина Ягода.

На закрытии фестиваля, которое пройдёт 5 августа, художники представят публике свои готовые работы.

— После ребрендинга университет больше не может выглядеть так скромно, как выглядел многие годы — он должен быть ярким, необычным, привлекать внимание. Кроме того, наш кампус почти наверняка станет точкой притяжения городских активностей во время Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Задача НГТУ НЭТИ — стать лицом города, показать его необычным, креативным и современным, — говорит один из руководителей проекта, начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ

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