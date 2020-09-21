Новосибирская область получила пробную партию вакцины от коронавируса

Первая партия отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Новосибирскую область, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

Как сообщили в региональном минздраве, сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки. Вакцинация против коронавируса будет добровольная. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.

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