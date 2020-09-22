Что делать, если на работе возник конфликт

Конфликт внутри команды ‒ плохо. Это тормозит работу организации.

Работодателю важно, чтобы сотрудники жили дружно ‒ для этого проводят корпоративы и другие мероприятия.

Почему возникают конфликты и как действовать ‒ рассказал ГородРабот.ру.

Не согласен с мнением большинства

Допустим, руководитель ставит дедлайн для определённого проекта. Коллеги считают, что смогут уложиться в срок.

Однако у тебя большая задача в рамках проекта ‒ придётся задерживаться после работы и ездить в офис по выходным. Ты не согласен со сроками.

В таком случае постарайся воздействовать на коллег с помощью босса. Объясни подробно ‒ почему не успеваешь справиться с задачей.

Возможно, кто-то согласится разделить часть обязанностей. Или тебе заплатят за переработку.

Главное ‒ сохраняй спокойствие и обосновывай свою позицию.

Разошлись интересы

Некоторые конфликты происходят из-за столкновения личных интересов.

Допустим, часть сотрудников хочет, чтобы в офисе установили новую беговую дорожку ‒ чтобы заниматься по вечерам.

Другие за то, чтобы сделать онлайн-кинотеатр и смотреть вечером фильмы.

Можно пойти на компромисс. Работодатель будет оплачивать спорт ‒ закажет корпоративные абонементы в тренажёрном зале. А вместо дорогого онлайн-кинотеатра можно купить проектор.

У тебя другое мнение

Тебе не нравится, как организована работа. Или считаешь, что проект, на который выделяется большая часть бюджета, ‒ неэффективный.

Поговори с коллегами и боссом. Обоснуй свою позицию. Главное ‒ предъявить факты. И предложить альтернативу.

Как решить конфликт с работодателем

С начальством сложнее. Если босс понимающий ‒ он может пойти на компромисс.

Однако если руководитель старой закалки, а в компании ‒ авторитарный режим, у тебя вряд ли получится убедить начальника в своей правоте.

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Чтобы тебе было проще ‒ мы узнали, какие специалисты востребованы у новосибирских работодателей в начале осени 2020:

Менеджер ‒ средняя зарплата по городу 36 900 рублей.

Водитель ‒ 45 500 рублей.

Инженер ‒ 42 700 рублей.

Продавец ‒ 23 800 рублей.

Менеджер по продажам ‒ 41 000 рублей.

Врач ‒ 45 000 рублей.

Оператор ‒ 29 800 рублей.

Повар ‒ 25 200 рублей.

Консультант ‒ 27 300 рублей.

Средняя зарплата в Новосибирске в сентябре 2020 года составила 35 900 рублей.

Фото предоставлено рекламодателем.