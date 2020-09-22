Что делать, если на работе возник конфликт

Конфликт внутри команды ‒ плохо. Это тормозит работу организации.
Работодателю важно, чтобы сотрудники жили дружно ‒ для этого проводят корпоративы и другие мероприятия.
Почему возникают конфликты и как действовать ‒ рассказал ГородРабот.ру.
Не согласен с мнением большинства
Допустим, руководитель ставит дедлайн для определённого проекта. Коллеги считают, что смогут уложиться в срок.
Однако у тебя большая задача в рамках проекта ‒ придётся задерживаться после работы и ездить в офис по выходным. Ты не согласен со сроками.
В таком случае постарайся воздействовать на коллег с помощью босса. Объясни подробно ‒ почему не успеваешь справиться с задачей.
Возможно, кто-то согласится разделить часть обязанностей. Или тебе заплатят за переработку.
Главное ‒ сохраняй спокойствие и обосновывай свою позицию.
Разошлись интересы
Некоторые конфликты происходят из-за столкновения личных интересов.
Допустим, часть сотрудников хочет, чтобы в офисе установили новую беговую дорожку ‒ чтобы заниматься по вечерам.
Другие за то, чтобы сделать онлайн-кинотеатр и смотреть вечером фильмы.
Можно пойти на компромисс. Работодатель будет оплачивать спорт ‒ закажет корпоративные абонементы в тренажёрном зале. А вместо дорогого онлайн-кинотеатра можно купить проектор.
У тебя другое мнение
Тебе не нравится, как организована работа. Или считаешь, что проект, на который выделяется большая часть бюджета, ‒ неэффективный.
Поговори с коллегами и боссом. Обоснуй свою позицию. Главное ‒ предъявить факты. И предложить альтернативу.
Как решить конфликт с работодателем
С начальством сложнее. Если босс понимающий ‒ он может пойти на компромисс.
Однако если руководитель старой закалки, а в компании ‒ авторитарный режим, у тебя вряд ли получится убедить начальника в своей правоте.
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