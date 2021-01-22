Новосибирская область получит еще 22 млн рублей на лекарства от COVID-19

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение о выделении Новосибирской области дополнительных средств.
— Принято решение о выделении Новосибирской области 22,2 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, — рассказал он.
Напомним, что в ранее из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом Новосибирская область уже получила 105 миллионов рублей. Первые бесплатные лекарства для лечения коронавируса начали выдавать амбулаторным пациентам в ноябре 2020 года.
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