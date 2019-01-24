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Новосибирская область получит новые белорусские лифты

В регионе уже эксплуатируется 1667 лифтов компании из города Могилёв.
  • 24/01/2019, 11:33
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Как сообщил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, на территории Новосибирской области продажу, монтаж и обслуживание лифтов ОАО «Могилевлифтмаш» осуществляет ряд компаний, которые ранее принимали активное участие в программе по замене и модернизации лифтов жилищного фонда в областном центре в 2005 — 2015 годах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В целом, за время многолетнего сотрудничества у нашего региона сложилась положительная история работы с предприятием, наблюдается увеличение количества закупленных лифтов для Новосибирской области. На сегодняшний день в нашем регионе эксплуатируется 1667 лифтов «Могилевлифтмаша», — отметил Андрей Гончаров.

По его словам, у Новосибирской области есть заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с предприятием, так как сегодня на территории региона застройщики часто используют лифты, произведенные этой компанией.

ОАО «Могилёвлифтмаш» — производитель лифтов. Предприятие, основанное в 1966 году, расположено в городе Могилёв (Белоруссия). С 2014 года ОАО «Могилевлифтмаш» стало управляющей компанией одноименного холдинга. Продукция включает в себя пассажирские, больничные и грузовые лифты (130 моделей) грузоподъемностью от 100 до 6300 кг, а также различные нестандартные лифты. Кроме лифтов выпускаются платформы различного типа для физически ослабленных лиц, эскалаторы и траволаторы, строительные подъемники, измельчители мелколесья (мульчировщики), потребительские товары.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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