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В правила проведения публичных мероприятий внесли изменения

Законодатели уверены, что эта мера заставит организаторов более взвешенно планировать такие мероприятия.
  • 24/01/2019, 11:22
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Комитет Законодательного собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению одобрил изменения в областной закон, регламентирующий проведение публичных мероприятий, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

По словам зампредседателя комитета Игоря Умербаева, выступившего докладчиком по данному вопросу, проект областного закона уточняет обязанности организатора публичного мероприятия в случае принятия им решения об отказе от проведения данного публичного мероприятия.

Законопроектом устанавливается, что организатор публичного мероприятия в случае принятия им решения об отказе от его проведения, обязан не только принять меры по прекращению предварительной агитации, но и не позднее, чем за один день до даты проведения публичного мероприятия принять меры по информированию граждан о принятом решении, а также в этот же срок в письменной форме уведомить местную администрацию, в которую подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о данном решении.

— А не создаст ли это ситуацию «обратной дороги нет» для организаторов публичных мероприятий? — поинтересовался председатель комитета Александр Терепа. — Когда человек, группа людей взвесили принятое ранее решение, передумали — а до заявленного срока проведения осталось меньше суток.

Игорь Умербаев напомнил коллегам-парламентариям, что Законодательное собрание обязано привести местный закон в соответствие с федеральным законодательством.

— Эта мера заставит организаторов более взвешенно, более серьёзно, более ответственно подходить к планированию таких мероприятий, — акцентировал депутат.

Игорь Умербаев пояснил, что административная ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования уже установлена КоАП.

Подводя итоги обсуждения, комитет решил — рекомендовать сессии Законодательного собрания одобрить в двух чтениях проект закона о внесении изменений в статью 5 областного закона «Об изменении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области».

Фото: Юлия Данилова

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